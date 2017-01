Slideshow

Subaru start joint-venture in Thailand Lokale productie om kosten te besparen

Fuji Heavy Industries, het moederbedrijf van Subaru, heeft samen met TC Manufacturing and Assembly (TCMA) plannen een joint-venture op poten te zetten.

De auto's die Subaru momenteel in Zuid-Oost Azië aan de man brengt, worden veelal in Maleisië geassembleerd. Het gaat om praktisch kant-en-klare bouwpakketten die in het land weer worden samengevoegd. Aan zowel de Subaru XV als de Forester wordt zo het leven geschonken in Maleisië.

Subaru voorziet verdere groei in de regio en heeft wel oren naar het opzetten van een joint-venture. Maar liefst 74,9 procent van de aandelen van de joint-venture zal in handen van TCMA blijven. Subaru bezit de overige 25,1 procent. De twee bedrijven zeggen volgende maand de papieren officieel te tekenen. In 2019 moeten de eerste auto's geproduceerd worden. De productie in Maleisië gaat overigens gewoon door.