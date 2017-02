Slideshow

Subaru Legacy weer fris Nieuw in detail

In Nederland is de Legacy niet meer in de showrooms van Subaru te vinden. In onder andere de Verenigde Staten nog wel. Vandaag Subaru's grootste sedan op subtiele wijze opgewaardeerd.

Subaru mag in de Nederlandse verkoopstatistieken dan een rol in de marge spelen, in de Verenigde Staten is het merk behoorlijk populair te noemen. In ons deel van de wereld heeft de Legacy een opvolger gevonden in de Levorg. Het enige vleugje Legacy dat nog in Nederland te koop is, komen we in de vorm van de Outback tegen, een inmiddels van modelnaam Legacy losgeweekte aanduiding. Vorig jaar wist Subary ruim 65.000 Legacys sedan te verkopen de Verenigde Staten. Het huidige model verscheen in 2014 en inmiddels is de tijd rijp voor een facelift!

Zowel voor- als achterzijde van de Legacy zijn anders vormgegeven waardoor de Legacy beter bij de nieuwe Impreza in de Amerikaanse Subaru-showroom past. Subaru geeft de Legacy nieuwe mist- en koplampen én een nieuwe voorbumper. Aan de achterzijde zijn de aanpassingen stukken kleinschaliger. Verder dan een nieuw design voor het uitlaateindstuk, komen we niet. Op motorisch vlak verandert er eveneens weinig. Op de bestellijst staat opnieuw een 2,5-liter viercilinder boxermotor die 178 pk en 236 Nm levert. Voor meer pit staat een 3,6-liter grote zescilinder boxermotor klaar die 260 pk en 335 Nm sterk is. Schakelen gaat middels een opnieuw afgestelde CVT.

Op 9 februari kan het Amerikaanse publiek de vernieuwde Legacy van dichtbij bewonderen tijdens de Chicago Auto Show.