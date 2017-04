Slideshow

Subaru Ascent SUV Concept in New York Bijna productierijpe Tribeca-opvolger

Subaru toont tijdens de New York International Auto Show de Ascent SUV Concept, zoals zijn naam al weggeeft een vooruitblik op een nieuwe SUV voor het Japanse merk.

In november presenteerde Subaru de Viziv-7 Concept, een studiemodel dat dat weggaf hoe een nieuwe zevenzits cross-over vormgegeven zou kunnen worden. Daarmee hintte Subaru uiteraard naar de komst van een spiritueel opvolger van de Tribeca, een auto die bij ons in 2010 van de markt verdween maar het in de Verenigde Staten tot 2014 uithield. De Ascent SUV Concept die we vandaag voorgeschoteld krijgen, is een meer productierijpe versie van de Viziv-7 Concept.

De Ascent SUV Concept meet 5 meter in de lengte en heeft een wielbasis van bijna 3 meter. Het studiemodel biedt plaats aan zeven inzittenden, verspreid over drie zitrjien. De middelste zetels lijken een mooie plek om te vertoeven, het zijn namelijk zogeheten 'captain seats'. Onderhuids komen we Subaru's Global Platform tegen, een modulaire basis waar ook de nieuwe Impreza gebruik van maakt. Subaru spreekt verder over de komst van een nieuwe geblazen boxermotor.

De productieversie zal spoedig in het in het Amerikaanse Indiana gelegen Lafayette van de band lopen. Buiten de Verenigde Staten komt de auto niet op de bestellijsten te staan. De productieversie zal, zoals bij Subaru vaker het geval, niet sterk van dit studiemodel gaan afwijken.