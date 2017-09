Slideshow

Sterke maand voor Europese autoverkoop 5,6 procent in de plus

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in augustus met 5,6 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In totaal werden er 865.047 auto's op kenteken gezet in de traditioneel rustige zomermaand. Dat blijkt uit cijfers van ACEA.

Volgens de brancheorganisatie was de verkoop vorige maand op het hoogste niveau sinds augustus 2008, kort na het begin van de economische crisis. De verkoop lag daarmee dus op het hoogste niveau in tien jaar.

Bij de vijf grootste automarkten deden Italië (plus 15,8 procent) en Spanje (plus 13 procent) het het beste, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. De verkopen in Groot-Brittannië liepen ruim 6 procent terug. In Litouwen werden in augustus 2.087 auto's verkocht. Een op Europees niveau gezien klein aantal, al viel er een stijging van maar liefst 34,4 procent waar te nemen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Ook in Letland (1.469, + 25,8 procent), Griekenland (5.134, +23 procent) en Polen (34.505, +21,8 procent) viel een grote stijging waar te nemen.

Het best verkochte concern in de EU was de Volkswagen Group. Daarna kwamen PSA Group en Renault Group. De Volkswagen Groep, met een marktaandeel van 25,4 procent, zag zijn verkopen in augustus met 2,8 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar tot 229.326 verkochte auto's. De PSA Group, met een marktaandeel van 15,2 procent, zag zijn verkoopcijfers enorm stijgen en wel met 79,2 procent tot 136.906. Dat heeft het concern vooral te danken aan de toevoeging van Opel/Vauxhall aan zijn portfolio, goed voor 54.327 verkochte auto's. FCA Automobiles zag z'n verkopen met net geen 10 procent toenemen. Ford zag zijn verkopen terugvallen (-3,5 procent), iets dat ook voor Jaguar Land Rover (-12,7 procent) en Honda (-9,2 procent) geldt. Andere stevige groeiers zijn Daimler (+9,3 procent), Toyota/Lexus (+12,5 procent), Nissan (+16,7 procent), Volvo (+27,9 procent) en Suzuki (+23,7 procent).

Over de eerste acht maanden van dit jaar ging de autoverkoop in de EU met 4,5 procent omhoog tot meer dan 10 miljoen wagens. Nederland behoorde hier bij de Europese koplopers met een verkoopgroei van bijna 15 procent.