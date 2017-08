Slideshow

Sterk kwartaal voor Ferrari Vooral V12-modellen in trek

Ferrari heeft in het tweede kwartaal meer winst en omzet behaald dan een jaar eerder. Vooral de vraag naar de door een V12 aangedreven modellen nam fors toe.

De wereldwijde verschepingen gingen in de afgelopen periode met ruim 5 procent omhoog tot 2.332 exemplaren. In vrijwel alle regio's steeg de verkoop, behalve in China, Hong Kong en Taiwan na het verbreken van de banden van Ferrari met zijn distributeur in Hongkong vorig jaar. De nieuwe importeur daar zal later dit jaar weer geheel operationeel zijn. In het afgelopen kwartaal zijn er in de Aziatische regio 13 procent minder auto's verkocht.

De omzet klom met 13,5 procent tot 920 miljoen euro en de nettowinst nam met 30 procent toe naar 136 miljoen euro. Het beursgenoteerde Ferrari verwacht heel dit jaar circa 8.400 auto's te leveren aan klanten en een omzet van meer dan 3,3 miljard euro te boeken.

Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de groei van de V12-modellen komt. De LaFerrari Aperta, F12berlinetta, F12tdf en GTC4Lusso zorgden voor een stijging van 36 procent binnen hun categorie, een lijn die F12-opvolger 812 Superfast naar alle waarschijnlijk zal voortzetten. Bij de V8-modellen California T, 488 en GTC4Lusso T was de stijgende lijn volgens Ferrari 'in lijn met het voorgaande jaar'.