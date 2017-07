Slideshow

Stekkerwerk: Bollinger Motors B1 Elektrisch werkpaard

Het in New York gevestigde Bollinger Motors presenteert vandaag zijn B1, een volledig elektrische ploeteraar met een 'back to basic'-mentaliteit.

De B1 is een elektrische offroader die bovenop een slechts 133 kilo wegende aluminium basis is geplaatst. De B1 is 3,81 meter lang, 1,94 meter breed, 1,87 meter hoog en beschikt over een naar wens 60 kWh of 100 kWh groot accupakket waarmee een actieradius van respectievelijk 193 kilometer of 322 kilometer mogelijk is. Wie het gaspedaal volledig intrapt, moet dankzij twee gezamenlijk 365 pk en 640 Nm sterke elektromotoren in zo'n 4,5 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid moet op 205 km/h liggen, bepaald niet verkeerd voor een vierkante EV.

Bollinger spuit z'n B1, een pick-up met monteerbare opbouw, in 'Gunhouse Grey', een verwijzing naar - jawel - de kleur van de weg waarop de auto uitvoerig is getest. De 1.770 kilo wegende offroader moet 2.766 kilo kunnen trekken, al vragen we ons af wat er in dat geval van de actieradius overblijft. Het elektrische gevaarte belooft ook naast het asfalt behoorlijk uit de voeten te kunnen. De B1 heeft een instelbare bodemspeling en moet zelfs 30 minuten gedeeltelijk onder water kunnen overleven. Begin 2018 kunnen de eerste orders worden geplaatst.