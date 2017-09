Slideshow

Stapje dichterbij: Skoda Vision E Nog altijd elektrisch

Niet alleen Volkswagen herziet een bekende concept-car, ook Skoda heeft voor de IAA van Frankfurt een studiemodel doorontwikkeld. Het betreft de Vision E die we eerder dit jaar in Shanghai zagen.

In 2019 brengt Skoda de Suberb als plug-in op de markt, maar er zit meer in het vat. In 2020 verschijnt namelijk elektrische SUV in de showrooms van Skoda, een auto die waarop we voor de tweede keer een vooruitblik worden gegund door deze Vision E Concept.

De Vision E heeft beschikt over 306 pk aan elektrokracht waarbij de auto een topsnelheid van 180 km/h moet kunnen halen. De Vision E, die ook autonoom op niveau 3 door het verkeer moet kunnen gaan, moet in theorie een elektrische actieradius van 500 kilometer kunnen halen. Net als we zojuist bij de Volkswagen I.D. Crozz zagen, lijkt ook deze Vision E weer een stukje dichter bij het productiestadium te komen. Zaken als verlichting en het interieur ogen net even gebruikelijker, al is het futuristische gehalte nog altijd hoog te noemen.