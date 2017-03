Slideshow

SsangYongs met Pininfarina-smaakje op komst Overname designhuis werpt vruchten af

Op termijn kunnen we SsangYongs verwachten waar invloeden van Pininfarina in zijn verwerkt. Wie meteen zijn spaarvarken stuk wil slaan, moeten we teleurstellen: het is niet helemaal wat het lijkt.

Het Indiase Mahindra, tevens eigenaar van SsangYong, werd in december 2015 eigenaar van het Italiaanse designhuis Pininfarina. Tot op heden hebben we geen sportief gelijnde en van Italiaanse flair voorziene concept-cars van SsangYong voorbij zien komen, en dat zal voorlopig ook zo blijven.

Wel vertelt SsangYong dat we op termijn modellen met 'een Pininfarina-smaakje' kunnen verwachten. In de praktijk komt dat neer op bestaande modellen die ietwat zijn aangepast. In hoeverre de auto's af gaan wijken van hun standaardbroers, is nog niet bekend.