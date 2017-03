Slideshow

SsangYong XAVL Concept los Voorproefje van nieuwe SUV

SsangYong heeft zojuist de XAVL Concept aan de wereld getoond, een studiemodel dat meer dan alleen de toekomst van SsangYongs designtaal laat zien.

In 2015 liet SsangYong met de XAV Concept zien wat autoland kan verwachten van een nieuwe middelgrote SUV, een auto die uiteindelijk de Korando gaat opvolgen. Vandaag maken we kennis met de XAVL, een aan dat studiemodel gerelateerde concept-car die juist laat zien hoe SsangYong een trede hoger op de ladder te werk wil gaan. We hebben hier te maken met een studiemodel dat waarschijnlijk hint naar een compleet nieuw model dat tussen de nieuwe Korando en de volgende generatie Rexton wordt geplaatst. Met de LIV-2 Concept liet SsangYong al eerder zien wat van een nieuwe Rexton verwacht kan worden.

De XAVL, waarvan zijn naam staat voor eXiting Authentic Vehicle Long, is volgens SsangYong een nieuwe SUV met het gebruiksgemak van een MPV. In het interieur vinden we zeven zitplaatsen, verspreid over drie zitrijen. De achterste twee zitrijen zijn uitgebreid te verschuiven en zelfs weg te klappen.

SsangYong meldt reeds dat het uiteindelijke productiemodel op de markt komt met een 1,5-liter benzine- en een 1,6-liter dieselmotor. Voor het schakelen zorgt een handgeschakelde zesbak of een automatische transmissie. Over vierwielaandrijving wordt met geen woord gerept, de aandacht ligt in dit geval op voorwielaandrijving. De concept-car meet 4,63 meter in de lengte, is 1,87 meter breed en 1,64 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,78 meter.

Op veiligheidsgebied geeft SsangYong de XAVL systemen als Advanced Emergency Braking System, Lane Change Assist, Lane Keeping Assist, High Beam Assistance, Blind Spot Detection en Rear Cross Traffic Alert mee. In het interieur plaatsen de Koreanen een 10,25 inch display. Zaken als het audiossyteem en de klimaatregeling kunnen ook via een smartphone worden bestuurd.