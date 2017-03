Slideshow

SsangYong Rexton in het nieuw Langverwachte aflossing

Het digitale doek is van de nieuwe SsangYong Rexton. Later deze week volgt de volledige onthulling.

SsangYong heeft de eerste twee foto's van de gloednieuwe Rexton vrijgegeven. De nieuwe generatie van de SUV staat klaar om na zestien jaar het stokje van de huidige Rexton over te nemen. Zoals verwacht lijkt de productieversie sprekend op de LIV-2 Concept die we eerder al zagen.



Ook het interieur heeft weinig verrassingen meer voor ons in petto. Het infotainmentsysteem staat nu open voor Apple CarPlay en Android Auto, te bedienen vanaf een nieuw 9,2-inch touchscreen. Optioneel wordt de 4,85 meter lange Rexton geleverd met een derde zitrij, waarmee er plaats is voor zeven personen.



Hoewel de volledige onthulling pas voor later deze week gepland is, bevestigt SsangYong ook alvast de motorisering. Zoals verwacht doen de 2,2-liter diesel met 181 pk en de 225 pk sterke geblazen 2,0-liter benzinemotor dienst. Die vonden ook hun weg al naar de huidige Rexton. Standaard heeft de SUV achterwielaandrijving, maar vierwielaandrijving komt ook op de bestellijst te staan. Zoals gezegd verwachten we later deze week meer beeld van de nieuwe Rexton, wanneer de auto wordt onthuld op de Seoul Motor Show.