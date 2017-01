Slideshow

SsangYong op pad met nieuwe Actyon Sports Nieuwe pick-up strekt de benen

SsangYong is aan het testen geslagen met de gloednieuwe Actyon Sports. De Koreaanse pick-up ploegt door de Scandinavische sneeuw met een stevige hoeveelheid camouflagemateriaal.

De huidige SsangYong Actyon Sports loopt alweer sinds 2012 mee en is in wezen een doorontwikkeling van de in 2007 verschenen auto. De op de Actyon SUV gebaseerde auto kreeg destijds de karakteristieke neus van zijn gesloten broer mee. In 2012 kreeg de auto een minder eigenaardige neus en voor de volgende Actyon Sports lijkt SsangYong een nog conventioneler pad te gaan bewandelen.



De Actyon Sports krijgt een minder scherp aflopende raamlijn door de hogere neus. Daarnaast oogt de auto vooral aan de voorkant een stukje robuuster. Verder geeft de neus nog niet heel veel prijs, maar die lijkt in vergelijking met de huidige Actyon niet voor veel verrassingen te zorgen. Aan de achterkant is al een stuk duidelijker te zien dat SsangYong daar gaat voor subtiele wijzigingen. Wat er onderhuids verandert, is nog even gissen. De huidige Actyon Sports haalt zijn kracht uit een 2,0-liter dieselmotor die 155 pk op alle wielen loslaat.