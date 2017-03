Slideshow

SsangYong heeft ambitieuze doelstelling '250.000 verkochte auto's in 2022'

Eerder vandaag schreven we over nieuwe modellen waarmee SsangYong zijn verkopen wil aanjagen. Die modellen zijn van harte welkom, het merk heeft zich namelijk een wel heel ambitieuze verkoopdoelstelling gesteld.

SsangYong zag zijn wereldwijde verkoopaantallen in 2016 met 15 procent toenemen tot 169.000 stuks. 60.000 daarvan waren voor de export bestemd. Volgend jaar moeten de verkopen opnieuw met zo'n 15 procent groeien. Dat SsangYong ambitieus is, blijkt wel uit de verkoopdoelstelling die het merk zich voor 2022 heeft gesteld. In dat jaar wil SsangYong 250.000 auto's aan de man brengen, gelijk aan de huidige maximale productiecapaciteit. Let wel: dat is een toename van maar liefst 48 procent ten opzichte van 2016.

SsangYong heeft zichzelf zo'n zes jaar gegeven om de doelstelling te halen. Vanochtend zagen we al dat een reeks nieuwe modellen, elk jaar moet er een verschijnen, het merk moet laten groeien, maar wat de Koreanen exact van plan zijn is niet geheel duidelijk.

SsangYong vertelt ons dat het in 2020 met een volledig elektrische SUV op de markt komt, een model dat natuurlijk een bescheiden hoeveelheid nieuwe klanten zal trekken. Naar onderen zegt SsangYong het modellengamma niet uit te gaan breiden. "Daar hebben we geen businesscase voor" aldus SsangYong. Ook zegt het merk zich niet te willen storten op 'een ander soort auto' naast SUV's. "We zijn en blijven een merk met SUV's. We zijn een SUV-specialist met 60 jaar SUV-heritage en dat zal zo blijven."

Mahindra

In 2010 werd de Indiase kolos Mahindra voor 80 procent eigenaar van SsangYong. Die samenwerking heeft tot nu toe niet voor enorme voordelen geleid. "De synergie met Mahindra is momenteel nog erg laag" vertelt SsangYong. Wel moeten de twee op termijn meer kennis en technieken met elkaar gaan delen.

SsangYong wil ondertussen uitbreiden naar andere markten. Een daarvan is die van de Verenigde Staten, iets dat al langer speelt in de koppen van het SsangYong-management. Ook daar is momenteel nog weinig concreets over bekend. Het merk onderzoekt momenteel of het de Noord-Amerikaanse markt gaat betreden en wat het kostenplaatje van een dergelijke onderneming zal zijn. Mocht het gebeuren, dan zegt SsangYong zijn B- en C-segment SUV's naar het land te willen brengen.