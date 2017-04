Slideshow

Spyker komt met hybride super-SUV Muller heeft grootse toekomstplannen

Nadat Spyker-ceo Victor Muller vorige maand aankondigde om voor de C8 Preliator een samenwerking aan te gaan met het Zweedse Koenigsegg om de motoren afkomstig van Audi te vervangen, laat Muller opnieuw van zich horen. En zijn plannen benne groot.

Spyker-chef Victor Muller is van plan het project genaamd D12 Peking to Paris nieuw leven in te blazen en zegt volgend jaar op de autosalon van Genève met een nieuwe auto op de proppen te komen. Deze hybride super-SUV (of SSUV, zoals Spyker de auto zelf noemt) wordt vermoedelijk 'D8 Peking to Paris' gedoopt en wordt getrakteerd op een atmosferische V8 afkomstig van Koenigsegg die wordt ondersteund door een elektrische range-extender. In de oorspronkelijke Spyker D12 zou een W12 van Volkswagen nog alle pk's naar de wielen sturen.

Het gevaarte staat op een aluminium platform dat nog is ontwikkeld door Lotus, voordat Spyker in 2014 alle plannen en werkzaamheden moest staken vanwege aanhoudende financiële problemen.

'Het wordt een geavanceerde hybride-SUV en een van de mooiste auto's in zijn soort', zegt Muller in een gesprek met Autocar. 'De specificaties zijn inmiddels rond en als alles goed gaat, wil ik de auto graag wereldkundig maken op de salon van Genève volgend jaar.'

Déjà-vu

Maar Muller heeft meer voor ons in petto. Als de D8's eenmaal bij de gelukkige eigenaren op de oprijlaan staan te glimmen, wil hij een tweede noviteit lanceren: een betaalbaardere sportieve zescilinder. Echt nieuw is het idee natuurlijk niet, want de B6 Venator kennen we inderdaad al een tijdje. In 2013 presenteerde Spyker de B6 in Genève, maar wegens eerdergenoemde financiële trubbels stierf ook dit project een vroegtijdige dood.

Maar de aanhouder wint en ook dit project krijgt nieuw leven ingeblazen. Muller zou Muller bovendien niet zijn als hij ook deze auto niet koste wat kost op de markt brengt. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, wachten we geduldig af. Ambitie kun je de beste man in elk geval niet ontzeggen, want Spyker is van plan de komende tien jaar met vier nieuwe auto's te komen en de productie op te schroeven tot maar liefst 500 auto's per jaar.