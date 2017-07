Slideshow

Speed pedelecs tussen de auto's 'Dat wordt toeteren, schelden en bumperkleven'

Vanaf vandaag is de kans groot dat je plotseling een fietser voor je auto krijgt op een plek waar je hem niet verwacht. Voordat je boos wordt; dat is een speed pedelec en hij kan er niets aan doen.

Speed pedelec; het woord ontbreekt nog in de Dikke van Dale, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Speed spreekt voor zich, pedelec is een samenvoeging van pedal en electric. Het geheel staat voor een snelle variant op de inmiddels welbekende elektrische fiets, de e-bike. Een gewone e-bike is begrensd op 25 km/h, terwijl de speed pedelec tot 45 km/h kan. Voor beide types geldt dat de fietser altijd moet blijven meetrappen; de elektromotor helpt alleen. Het onderscheid tussen beide soorten levert een lastige verkeerswetmatige spagaat op.

In feite staat de speed pedelec tot de e-bike als de brommer tot de snorfiets. Dientengevolge krijgen nieuwe speed pedelecs sinds begin dit jaar een geel kenteken, waar e-bikes een blauw plaatje dragen. Daarvoor werden speed pedelecs ook blauw gekentekend en mochten ze dus op het fietspad rijden.

Echter, sinds vandaag moeten ook alle speed pedelecs van voor 2017 zijn omgekentekend en dat betekent dat ze, net als brommers, van het fietspad naar de rijbaan verhuizen. Dat klinkt met een top van 45 km/h alleszins redelijk, maar in de praktijk is die snelheid amper haalbaar. "In werkelijkheid rijden wij tussen de 28 en 32 km/h en dat voortaan op de rijbaan. Stel je eens voor: in de drukke ochtendspits op een weg waar je niet mag inhalen. Dat wordt toeteren, schelden en bumperkleven. En we hebben geen remlicht, dus er gaan levensgevaarlijke situaties ontstaan", klaagt Wim Kant uit Almere, medeoprichter van de Pedelec Groep Lage Landen, kortweg Kopgroep genaamd. "Bovendien moet je je realiseren dat een speed pedelec een beperkte actieradius heeft, die bovendien snel afneemt naarmate je harder rijdt. Daardoor rij ik in de praktijk regelmatig volledig op eigen kracht, veel langzamer dus, maar dan moet ik toch tussen de auto's gaan rijden vanwege dat gele kenteken." Volgens Kant is het bovendien de wereld op zijn kop dat speed pedelecs geen gebruik meer mogen maken van snelfietspaden, terwijl juist deze fietsen daar zo geschikt voor zijn: "Die paden waren nou net bedoeld om ons uit de file te halen, nu jaagt gebrekkige wetgeving ons er weer in."

De provincie Gelderland is dat met Kant eens en heeft inmiddels een aantal snelfietspaden voorzien van borden die speed pedelecs ondanks de nieuwe wetgeving welkom heten. Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, weet dat SWOV inmiddels onderzoek doet naar de nieuw ontstane situatie: "Afhankelijk van de uitkomst daarvan zou het zomaar kunnen dat de situatie tegen het einde van het jaar weer anders wordt."

Maar voor het zover is zijn speed pedelecs die het autoverkeer hinderen de komende tijd onvermijdelijk. Van Eijck roept op tot begrip: "Houd gepaste afstand, het zijn kwetsbare weggebruikers. Wim Kant: "Wees je ervan bewust dat wij er niets aan kunnen doen, wij willen daar zelf ook niet rijden."

Een uitvoerig verhaal over deze problematiek met mogelijke oplossingen staat in AutoWeek 27, die woensdag 5 juli verschijnt.