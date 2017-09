Slideshow

Snelle pixels: McLaren Ultimate Vision GT Vanaf oktober op je scherm

McLaren heeft een digitale vooruitblik op een wel heel extreme hypercar gepresenteerd: de Ultimate Vision GT.

De game-industrie is er een waar miljarden euro's in omgaan en autofabrikanten spelen daar de laatste tijd steeds vaker slim op in. Vandaag is het McLaren dat voor racesimulatie Gran Turismo Sport, het nieuwste deel in de Gran Turismo-serie dat medio oktober voor de Playstation 4 uitkomt, alle remmen los heeft gegooid door de Ultimate Vision GT te presenteren.

Volgens McLaren laat het met deze Ultimate Vision GT zien dat het ook in de toekomst de bestuurder centraal zet. De Engelsen hebben natuurlijk alle digitale vrijheid en geven de auto dan ook een volledig uit koolstofvezel opgetrokken chassis mee, compleet met actieve aerodynamica en een uiterlijk dat zich het best laat omschrijven als dat van een LeMans-racer. McLaren benadrukt dat de auto geen voorbode is op iets dat we daadwerkelijk op de weg gaan zijn, al "[...] laat de Ultimate Vision GT zien welk soort auto McLaren na 2030 op de weg zou kunnen zetten." Digitale dromerij dus.

De cijfers. De Ultimate Vision GT legt 1.000 digitale kilo's in de schaal en wordt aangedreven door een hybride aandrijflijn, bestaande uit een biturbo 4,0-liter grote V8 die de achterwielen aandrijft. In ieder voorwiel is een elektromotor geplaatst. Het totale vermogen moet uitkomen op 1.150 pk en 1.275 Nm. Gamers kunnen kiezen uit drie liveries: Performance, Ulterior en Noir. Gran Turismo Sport ligt op 18 oktober in de winkels.