Snelheidsgrens Bugatti Chiron nog niet in zicht Hennessey Venom F5 niet zomaar de snelste

Eerder deze week gaf het Amerikaanse Hennessey aan dat er wordt gewerkt aan de Venom F5. Die zou de topsnelheid van de Bugatti Chiron overtreffen, maar de Chiron lijkt nog wel wat snelheid over te hebben.

Het blijven fabelachtige getallen, de snelheden die zowel Bugatti als Hennessey weten neer te zetten. Momenteel is de Chiron begrensd op 420 km/h en Hennessey claimt dat de van de grond af nieuw ontwikkelde Venom F5 dat zal overtreffen. Er gaan zelfs geruchten dat de F5 het tot de magische 300 mph (480 km/h) zal schoppen. Volgens een testcoureur van Bugatti zit er nog aardig wat rek in de topsnelheid van de Chiron, dus of het record daadwerkelijk naar Hennessey gaat, is nog de vraag.



Andrew Wallace sprak met Populair Mechanics over de Chiron. Daarbij kwam uiteraard ook de topsnelheid van de 1.500 pk sterke hypercar ter sprake. Volgens Wallace is de er boven de 420 km/h nog wel het één en ander mogelijk, maar dat is onder andere afhankelijk van de wielen en banden. Bij dat soort snelheden werken er namelijk enorme G-krachten op de wielen, die dat mogelijk niet aankunnen. Wallace geeft aan dat hij nog wel banden verwacht van Michelin waarmee de Chiron het tot 450 km/h moet kunnen schoppen.



Logischerwijs moet Hennessey voor dat soort snelheden ook banden in huis krijgen die er überhaupt mee overweg kunnen. Bij de Bugatti Veyron werden de banden overigens al aan de velgen gelijmd, om te voorkomen dat de velgen los in de banden rond zouden gaan spinnen.



De absolute snelheidslimiet van de Chiron is nog altijd niet vastgesteld. De 8,0-liter W16 met vier turbo's heeft het onderste nog niet uit de kan kunnen halen. Bugatti gaat naar verluidt volgend jaar een eerste poging doen om de grenzen op te zoeken.