Smart onthult Vision EQ ForTwo Autonoom stadsvervoer

Tijdens de IAA van Frankfurt presenteert Smart zijn visie op autonoom stadsvervoer waar we met z'n allen gebruik van kunnen maken. De toekomstvisie is verpakt in de vorm van deze Vision EQ ForTwo.

De Vision EQ ForTwo Concept is voor Smart het uithangbord van Daimlers CASE-strategie, een beleidslijn waarin onderwerpen als connectiviteit (C), autonome techniek (A) autodelen (sharing, S) en elektrische aandrijflijnen (E) centraal staan. Het mag dan ook geen verrassing heten dat dit kleine olijke studiemodel volledig elektrisch is aangedreven én in staat is om zichzelf autonoom door het verkeer te bewegen. De auto maakt daarbij gebruik van slimme software waarmee het autootje in theorie middels een soort taxidienst middels je smartphone kan worden besteld. Sterker nog: deze futuristische Smart haalt je zelfstandig op.

De Vision EQ ForTwo heeft een zogeheten 'Black Panel' in zijn neus, een 105 cm breed paneel met led-techniek waarmee de auto diverse boodschappen de wereld in kan zenden. De reguliere koplampen zijn tevens vervangen door ledschermen. De Vision EQ gebruikt ze als reguliere lampen maar kan ook een 'oogachtige' vorm aannemen. Hiermee moet de communicatie met mensen 'meer humaan' worden, aldus Smart. Voor de achterlichten maakt Smart gebruik van dezelfde techniek. De auto kan achterliggers met zijn displays namelijk op de hoogte stellen van verkeersinformatie of mogelijke gevaren. De gehele auto is verder bedekt met een filmpje dat, als de auto niet gebruikt wordt, zaken als weer- en nieuwsberichten kan weergeven.

De 2,7 meter lange en 1,72 meter brede Vision EQ ForTwo beschikt over een 30 kWh groot accupakket. Als de auto niet wordt ingezet, zoekt hij zelf een laadplaats op. De scharnieren van de op wel heel bijzondere wijze openslaande deuren zijn net boven de achteras verwerkt. Het dashboard bestaat slechts uit een 24-inch groot scherm dat zich middels voicecontrol laat bedienen. Gaan we deze Vision EQ ForTwo snel op de weg zien? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar het geeft goed aan in welke mate grote fabrikanten (Daimler) de toekomst van automobiel stadsvervoer voor zich zien.

Meer over deze Vision EQ ForTwo Concept en de mobiliteitsplannen van Smart in AutoWeek 38!