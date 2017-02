Slideshow

Smart en Brabus pakken uit in Genève Forfour aangekleed als Crosstown

Smart en Brabus hebben twee noviteiten klaargestoomd voor de Autosalon van Genève. We maken er kennis met de Brabus Edition #2 én de Forfour Crosstown Edition.

De nieuwe Ford Fiesta komt als semi-stoere Active-versie beschikbaar en in het A-segment vinden we momenteel de Opel Karl Rocks en de Volkswagen CrossUp als compacte kandidaten die ogenschijnlijk klaar zijn voor escapades naast het asfalt. In Genève schuift Smart de Forfour Crosstown Edition naar voren; eveneens een A-segmenter die op optisch vlak gereed lijkt voor een modderbad.

De Forfour krijgt het gebruikelijke blubberpakket over zich heen gestort. We zien stoerder ogend bumperwerk, sideskirts, kunststof wielkastranden én een bodemvrijheid die niet is toe- maar juist is afgenomen met één centimeter. Dat laatste heeft de Forfour te danken aan de aanwezigheid van een sportpakket. Smart noemt de Crosstown een 'Edition', iets dat wijst op een gelimiteerde oplage. Hoeveel exemplaren beschikbaar komen, is nog niet bekend.

Dan is er Brabus, dat in de vorm van de tot 100 stuks gelimiteerde Edition #2 een speciale versie van de Brabus Fortwo Cabrio laat zien. De zilverkleurige stadscabrio krijgt een knalrood interieur én een rood dakje. Het feit dat het een Brabus Edition en geen volwaardige Brabus is, blijkt onder andere uit de aanwezigheid van een 90 pk in plaats van 109 pk sterke driepitter.