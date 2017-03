Slideshow

'Slimme camera' merkt file en pech snel op Proef langs A2 succesvol

'Slimme camera's' blijken goed in staat om de situatie op de snelweg in te schatten. Die conclusie trekt Rijkswaterstaat na een proef op de A2 in Limburg. Het systeem kan goed de verkeersdrukte meten en afwijkende situaties opmerken, zoals pechgevallen of afgevallen lading, en vervolgens te beslissen of een spitsstrook open of juist dicht moet.

Eigenlijk is niet zozeer de camera 'slim', maar de software die de beelden analyseert. Een van de voordelen van een geautomatiseerd systeem is dat het efficiënter is dan een wegverkeersleider die beelden van een heel stuk weg moet bekijken voordat hij een besluit kan nemen. De techniek zorgt voor snellere besluiten en daarmee voor een betere doorstroming en grotere veiligheid, aldus Rijkswaterstaat donderdag.

Nu de eerste resultaten positief zijn, wil Rijkswaterstaat verdere stappen zetten om de techniek in de praktijk te gaan gebruiken. Mogelijk kan het ook worden ingezet in andere situaties, bijvoorbeeld om te hoge vrachtwagens voor tunnels te detecteren.

Het werk van de verkeersleider blijft vooralsnog in stand: het systeem doet suggesties, maar mensen nemen de beslissingen.