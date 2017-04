Slideshow

Skoda Vision E toont binnenste Draaibaar meubilair

In Shanghai presenteert Skoda over zo'n twee weken de Vision E Concept. Het exterieur van het studiemodel is al eens geschetst en nu is het de beurt aan het interieur om zich in digitale potloodstrepen te tonen.

De Vision E is een nieuw studiemodel van Skoda dat zich het beste laat omschrijven als een volledig elektrische toekomstvisie met een koets die zich het best laat omschrijven als een Kodiaq Coupé, een auto waar de Vision E zijn technische basis overigens niet mee deelt. Het onderhuidse van de Vision E bestaat uit het nieuwe MEB-platform dat speciaal voor EV's van de Volkswagen Group is bedoeld.

De Vision E krijgt 'zelfmoorddeuren' en in het interieur vinden we vier losse draaibare stoelen. Skoda spreekt over een groot glasoppervlak, voorstoelen die volledig plat kunnen en een ontbrekende middentunnel. Uiteraard is de Tsjech afgeladen met connectiviteit. In elke deur heeft Skoda een 'phone box' gemonteerd, een dock waarmee smartphones draadloos zijn op te laden.

De Vision E krijgt twee samen ruim 300 pk sterke elektromotoren. De volledig elektrische actieradius moet op zo'n 180 kilometer liggen. Over zo'n twee weken beleeft de Vision E zijn publieksdebuut tijdens Auto Shanghai.