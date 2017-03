Slideshow

Skoda toont profiel Vision E Concept 'Kodiaq Coupé' laat zich al zien

Gisteren schreven we over de mogelijke komst van een platgeslagen Kodiaq. Vandaag lijkt een vooruitblik op die auto zich voor het eerst op officiële wijze voor te stellen.

Op een Chinese website dook gisteren een afbeelding op die weggaf dat Skoda zijn modellengamma spoedig uit wil breiden. Naast de komst van de nog mysterieuze 'Model Q en Model K, kan autoland zich opmaken voor de komst van een Kodiaq Coupé. Vandaag laat Skoda zelf de eerste lijnen van die SUV met aflopende daklijn zien.

Skoda spreekt over harmonieuze proporties, scherpe en precieze lijnen in zowel in- als exterieur en een design dat geïnspireerd is op kristalbewerking. Mooie woorden, als we de lichtunits op ons laten inwerken, lijken we hier gewoon een Kodiaq met een sterker aflopende daklijn te zien, een model waarmee Skoda in wil springen op de relatief jonge carrosserievariant die steeds meer merken lijken te omarmen. Nog dit jaar verwachten we de complete auto te gaan zien.

De nieuweling verschijnt aanvankelijk als Vision E, maar zal naar verwachting niet lang na zijn onthulling in productievorm om de hoek komen kijken. Eerder gaf Skoda met de Vision S al aan hoe de uiteindelijke Kodiaq vormgegeven zou worden. De Vision C was op zijn beurt een voorproef op de huidige Superb.