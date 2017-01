Slideshow

Skoda Kodiaq nu ook als Sportline Sportline volgt na Scout

Skoda heeft besloten om diverse varianten van de Kodiaq in stapjes aan de wereld voor te stellen. We heten welkom: de Kodiaq Sportline.

Gisteren was het de Kodiaq Scout die om de hoek kwam kijken en vandaag presenteert Skoda de Kodiaq Sportline. Waar de Scout een Kodiaq met avontuurlijk DNA is, is de Sportline een Tsjech met een voorliefde voor sportiviteit.

De Sportline onderscheidt zich van zijn gebruikelijker aangeklede Kodiaqs met een hele rits zwarte details. Zowel grille, dakrails, zijspiegekappen, als de zijruiten zijn donker uitgevoerd. De bij de reeds bekende zwartkleurige zaken als de wielkastranden zijn op de Sportline in carrosseriekleur uitgevoerd. De Skoda staat standaard op nieuw 19-inch lichtmetalen wielen. 20-inch exemplaren staan op de optielijst. Het uitrustingsniveau is gebaseerd op dat van de Ambtion-uitvoering. Het infotainmensysteem is in staat zaken als turbodruk en de G-krachten die zich op de Kodiaq botvieren in beeld te brengen.

Net als de Scout is de Sportline in alle gevallen een vierwielaandrijver. Op de motorenlijst komen we de 150 pk sterke 1.4 TSI, de 180 pk sterke 2.0 TSI en de 190 pk sterke 2.0 TDI tegen.

Tijdens de Autosalon van Genève beleeft de van sportieve aankleding voorziene Kodiaq zijn publieksdebuut.