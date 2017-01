Slideshow

Skoda-fabriek Kvasiny bouwt twee miljoenste Kodiaq als feestneus

Skoda's fabriek in het Tsjechische Kvasiny heeft zijn twee miljoenste auto geproduceerd.

De twee miljoenste auto die in de Tsjechische productiefaciliteit is gebouwd, is een Moon White gespoten Kodiaq, de nieuwe SUV van Skoda. Het merk belooft de komende jaren te investeren in de locatie, iets dat de productiecapaciteit ten goede moet komen.

Skoda schroeft in Kvasiny sinds 1947 auto's in elkaar, maar dat dat is niet de eerste auto die er van de band liep. Die eer valt te beurt aan de JAWA 700, een aan DKW gerelateerde auto van motorfabrikant JAWA die er in 1934 van de band liep. De eerste Skoda die er het levenslicht zag, was de oer-Superb. Later werden ook de eerste Felicia (zie foto), de 110 R Coupé, Skoda's variant van de Volkswagen Caddy, de Roomster, de huidige Superb en Yeti aan de productielijst toegevoegd.

Jaarlijks rollen in Kvasiny 280.000 Skodas van de band. Vorig jaar werd het personeelsbestand er uitgebreid met nog eens 2.600 medewerkers. Ook dit jaar moeten er nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen.