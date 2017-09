Slideshow

Skoda bouwt zijn 20 miljoenste auto Karoq breekt door barrière

Skoda heeft zijn 20 miljoenste auto geproduceerd. Het feestvarken is een Karoq die de fabriekspoorten van Kvasiny uit kwam rollen. Volgende maand komt de Karoq overigens pas op de markt.

Skoda sloot 2016 nog af met de mededeling dat het zijn 19 miljoenste auto had geproduceerd. Een witte Fabia rolde de fabriekspoorten in Mladá Boleslav uit waarmee de mijlpaal werd gehaald. Nu zijn we zo'n 9 maanden verder en de Tsjechen hebben de teller op 20 miljoen auto's weten te krijgen.

Skoda benadrukt wederom hoe hard het gegroeid is sinds de Volkswagen Group in 1991 de bestuurlijke touwtjes van het merk overnam. In 1991 bouwde Skoda namelijk zijn 5 miljoenste auto sinds de introductie van de eerste door de gebroeders Laurin en Klement gebouwde L&K; auto, de Voiturette A in 1905 (helemaal links op foto 2). In 2006 stond het 10 miljoenste exemplaar voor de fabriekspoorten en zo'n 2,5 jaar later waren er twee miljoen Skoda's bij gekomen. In januari 2012 en februari 2013 was het tijd voor respectievelijk het 14 miljoenste en 15 miljoenste exemplaar. Momenteel bouwt Skoda in 14 over 7 landen verspreidde landen zijn auto's.