Singer en Williams werken samen Luchtgekoelde boxer met 500 pk!

Singer Vehicle Design, het bedrijf dat bekend is geworden met z’n fraaie ‘remakes’ van de oerversie van de Porsche 911, is een samenwerking aangegaan met Williams. De eerste vrucht is deze zespits boxermotor.

Het gaat om een luchtgekoeld blok met 4,0-liter inhoud, vier kleppen per cilinder en maar liefst 500 pk. Het blok is gebaseerd op de 3.6 die rond 1990 in een 911 (964) werd gemonteerd. Knap is dat het blok z'n forse vermogen zonder turbo weet te behalen. Singer en Williams hebben het toerenbereik vergroot naar maar liefst 9.000 tpm en het blok helemaal opnieuw opgebouwd. Daarbij is aluminium, titanium en carbon gebruikt.

Onder de vlag van Williams advanced Engineering levert de Williams Group naar eigen zeggen Formule 1-techniek en expertise aan onder meer de auto-industrie. Singer heeft daarmee een indrukwekkende partner aan de haak geslagen voor z'n retro-911's. Singer Vehicle Design houdt zich vanaf 2009 bezig met het bouwen van klassiek ogende 'restomods' op basis van de 964, de op één na laatste luchtgekoelde 911. De relatief moderne Porsche krijgt de neus en de kont van de oer-911 aangemeten, maar behoudt z'n brede koets. Ook het interieur en de techniek wordt met respect voor het oorspronkelijke ontwerp aangepast, wat Singer in korte tijd een grote schare liefhebbers heeft bezorgd.