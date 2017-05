Slideshow

Sedanversie Fiat Argo bevestigd Uitbreiding van nieuwe familie

De onlangs gepresenteerde Fiat Argo zal niet altijd een hatchback blijven. Volgende maand verschijnt de auto ook in sedanvorm ten tonele.

Bovenstaande blijkt uit een Tweet van de Argentijnse tak van Fiat, dat de auto heeft aangekondigd voor de Autoshow van Buenos Aires die tussen 8 en juni plaatsvindt.

De Argo sedan, die volgend jaar op de lokale markten moet verschijnen, is uiteraard een welkome aanvulling op het gamma. De Argo moet in grote delen van Zuid-Amerika immers zowel de Punto als de Palio opvolgen. De Grand Sienna is in feite de sedanversie van de Palio. Of dit model waarvan de huidige generatie sinds 2012 op de markt is ook door de Argo Sedan wordt opgevolgd, zal nog moeten blijken.

Het is nog niet bekend of de 'Argo Sedan' direct als productiemodel wordt gepresenteerd, het is namelijk niet ondenkbaar dat de auto eerst als concept-car debuteert.