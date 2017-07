Slideshow

Seat: 'Zes nieuwe auto's tussen 2018 en 2020' Spanjaarden verkennen nieuw terrein

Onlangs schoof Seat de Arona naar voren en het merk liet direct weten het SUV-gamma spoedig opnieuw uit te gaan breiden. De Spanjaarden laten verder weten liefst zes nieuwe modellen in het vat te hebben zitten.

Dat liet Seat weten tijdens de onthulling van de Arona in Barcelona, eind vorige maand. Met de Arona is Seat voor het eerst actief in het segment van de compacte cross-overs en volgend jaar komt het merk met nóg een nieuwe hoogpotige. Die laatste nieuweling betreft een grotere broer van de Ateca, een auto die we kunnen zien als de Skoda Kodiaq van Seat. Verder ving AutoWeek op dat dat niet de enige nieuwkomer is die Seat in de pijplijn heeft zitten.

Zo vertelt Matthias Rabe, vice-voorzitter van Seat's R&D-afdeling;, dat het merk tussen 2018 en 2020 zes nieuwe modellen op de markt brengt. Drie ervan zijn simpelweg nieuwe generaties van bestaande modellen. De overige drie gaan in een segment opereren waarin Seat momenteel nog niet actief is. Eén ervan is de grote broer van de Ateca, een auto waarvoor nog een naam moet worden bedacht. Ook weten we dat Seat omstreeks 2020 met een volledig elektrisch model op de proppen komt, een auto die logischerwijs gebruikmaakt van het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Group.

Het derde nieuwe model is nog in nevelen gehuld, al is de kans, gezien het succes van dergelijke modellen, groot dat ook dit een cross-over achtige wordt. CEO Luca De Meo bombardeerde de volgend jaar te lanceren nieuwe grote cross-over al tot 'vlaggenschip'. De kans dat er een model boven komt, lijkt dus nihil.

In een interview met Alejandro Mesonero, Seats hoofd van de designafdeling, wist deze te bevestigen dat Seat op termijn een andere, gewaagdere designweg zal inslaan. Hoe dat zal opdrogen, valt nog te bezien.