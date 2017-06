Slideshow

Seat Arona aan de wereld voorgesteld Spaans cross-overoffensief

Seat vult zijn modellenfamilie aan met een tweede cross-over. We heten welkom: de Arona, een compacte hoogpotige, die in een spoedig overvol 'opgehoogd' B-segment gaat opereren.

De laatste maanden voegt de ene na de andere fabrikant een compacte cross-over aan zijne line-up toe en vandaag is Seat aan zet. De Spanjaarden presenteren de Arona als kleine broer van de Ateca.

Zoals verwacht maakt de Arona net als broer Ibiza gebruik van het MQB A0-platform. De nieuwe compacte cross-over meet 4,14 meter in de lengte en daarmee is hij zo'n 8 centimeter langer dan de eerder dit jaar gepresenteerde Ibiza. Behalve langer is de Arona ook hoger dan de Ibiza: net geen 10 centimeter. Dit levert vooral extra hoofdruimte op aan voor- en achterzijde. De bagageruimte meet 400 liter en is daarmee 45 liter groter dan die van zijn iets kleinere familielid. Wat laadruimte betreft moet de Arona de nieuwkomers van Groupe PSA (Citroën C3 Aircross en Opel Crossland X, 410 tot 520 liter) voor laten gaan terwijl Koreaanse nieuwkomers Hyundai Kona (361 liter) en Kia Stonic (352 liter) worden ingehaald.

Motoren

Op benzinevlak trapt de Arona af met de 95 pk sterke 1.0 TSI die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Hoger op de ladder staat een 115 pk sterke variant van diezelfde 1.0 TSI. In dat geval wordt er geschakeld met een handgeschakelde zesbak of een 7-DSG-transmissie. De benzinetopper is de 150 pk sterke 1.5 TSI, deze is alleen met zesbak en als FR te krijgen. Dieselen kan met een 95 pk sterke 1.6 TDI die z'n vermogen naar een handgeschakelde vijfbak of een 7-DSG-bak stuurt. Diezelfde 1.6 TDI is er ook met 115 pk en ook dat blok valt te koppelen aan een 7-DSG-transmissie. Schakelen met de hand gaat in dat geval met een zesbak. Medio volgend jaar komt ook een 90 pk sterke 1.0 TGI beschikbaar, een blok dat aardgas lust. Wie het optionele 'dual-ride'-onderstel bestelt, kan kiezen uit de rijmodi Normal, Sport, Eco en Individual.

Kleurig

Geen cross-over zonder de nodige kleurtjes. Het dak is in grijs, zwart of oranje te krijgen en ook in het interieur valt er het nodige in te kleuren. In totaal zorgen de keuzemogelijkheden voor 68 combinaties. Net als veel andere nieuwkomers in autoland heeft ook Seat speciale aandacht besteed aan de C-stijl. Bij de Arona vinden we hier een in metaal gegrafeerde X om het cross-over-gehalte van de auto te benadrukken.

Op de bestellijst zet Seat zaken als led-sfeerverlichting en een BeatsAudio-systeem met zes luidsprekers en een subwoofer. De hoeveelheid snufjes hangt uiteraard af van het uitrustingsniveau. Geheel volgens Seat-traditie komt ook de Arona beschikbaar als Reference, Style, FR en Xcellence. Deze laatste twee versies krijgen het 8-inch scherm op het uit de Ibiza overgenomen dashboard gemonteerd, een systeem dat om weet te gaan met Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink.

De Arona is niet de enige cross-over die Seat in het vat heeft zitten. In 2018 komt het merk met een SUV die boven de Ateca wordt gepositioneerd.