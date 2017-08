Slideshow

Scherpe eisen voor elektrische Skoda's Eerste Skoda EV in 2020 te koop

Skoda stelt scherpe eisen aan de reeks volledig elektrische auto’s die vanaf 2020 op de weg moet komen. Dat bevestigt Guido Haak, directeur productstrategie van Skoda Auto, tegenover Autoweek.

"Wil de elektrische auto bij Skoda een succes worden, dan zal hij minimaal 400 tot 600 kilometer ver moeten komen op een volle batterijlading. Hij moet een bagageruimte hebben van minimaal 560 liter en zowel achterwiel- als vierwielaandrijving bieden,'' aldus Haak. ,,Het motorvermogen moet tussen de 140 en 300 pk liggen. De topsnelheid moet minimaal 180 km/h zijn en de acceleratie 0-100 km/h moet zo'n auto in minder dan 6 seconden kunnen verrichten.''

Voldoet een auto hier niet aan, dan is het succes ongewis, stelt Haak. De eerste elektrische auto van Skoda is in 2020 te koop. Het wordt een SUV, waarvan eerder dit jaar een concept is voorgesteld met de naam Vision E. Haak: "Voor een fabrikant als Skoda zijn elektrische auto's onvermijdelijk om tegemoet te komen aan de binnen de Europese Unie opgelegde eisen voor de CO2-uitstoot. Probleem is dat de autokopers nog niet erg gecharmeerd zijn van elektrische auto's. De verkoop stijgt, maar slechts in beperkte mate.

"Overheden zullen daarom het elektrisch rijden meer moeten stimuleren, bijvoorbeeld met belastingvoordeel. Verder moeten wij, als fabrikanten, de drempels voor het elektrisch rijden wegnemen. Zolang de elektrische auto veel duurder is dan een auto die op benzine of diesel rijdt, wordt het een lastig verhaal. Ook moet je op een batterijlading ver kunnen komen, er moeten genoeg laadpunten zijn én de oplaadtijd moet veel korter worden dan die nu is. Pas dan zal het grote publiek in de verleiding komen om over te stappen.''