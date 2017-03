Slideshow

Scherp geslepen: Porsche 911 GT3 PDK óf handbak voor vernieuwde GT3

Nagenoeg het gehele 911-gamma is recentelijk gefacelift, maar de 911 GT3 moest het nog zonder aanpassingen doen. Tot vandaag.

Porsche wisselt de 3.8-liter zescilinder boxermotor van de pre-facelift GT3 om voor een 4,0-liter groot exemplaar. Het atmosferische blok is nu 500 pk in plaats van 475 pk sterk en is in tegenstelling tot wat voorheen het geval was niet alleen met Porsches zeventraps PDK-transmissie leverbaar; puristen kunnen voortaan ook met een handgeschakelde zesbak door de verzetten gaan, anno 2017 een unicum in dit segment.

De 1.430 kilo wegende tweezitter met PDK-transmissie sprint in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 318 km/h. Wie met de hand schakelt, kan de PDK-bak niet bijbenen, al is een 0-100-sprint die in 3,9 tellen afgerond wordt nog altijd indrukwekkend. De topsnelheid ligt in combinatie met de handbak op 320 km/h.

De 911 GT3 ligt 2,5 centimeter dichter bij het asfalt dan een 911 Carrera S. De GT3 beschikt behalve over een sportonderstel ook over een snelheidsafhankelijke achterassturing. Op optisch vlak is de GT3 opnieuw te herkennen aan zijn potige, uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler. De bumpers aan zowel voor- als achterzijde zijn geoptimaliseerd en aan de achterkant komen we een eveneens nieuwe diffuser tegen. In het interieur monteert Porsche het stuur uit de 918 Spyder en nieuwe sportstoelen.

Bestellen kan al per direct. De 911 GT3 met PDF-transmissie gaat € 228.300 kosten. Voor de variant met handbak moet € 229.250 worden neergeteld.