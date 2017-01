Slideshow

Schadeclaims tegen VW ook voor rechter in VS Gedupeerde beleggers eisen compensatie

Volkswagen moet zich ook in de Verenigde Staten verweren tegen schadeclaims van beleggers in verband met het grote fraudeschandaal rond de uitstoot van dieselauto's.

Een federale rechter in San Francisco heeft een verzoek van het bedrijf om de zaak alleen in Duitsland te laten behandelen van de hand gewezen.

De fabrikant raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat geknoeid was met de emissiewaarden van miljoenen diesels. Die kwamen dankzij frauduleuze software veel schoner uit de bus bij laboratoriumproeven dan zij in de praktijk waren. De affaire veroorzaakte een koersval van het aandeel waardoor veel beleggers fikse verliezen leden.



Volkswagen kreeg claims aan de broek van veel investeerders, ook in de VS. Het bedrijf vond dat die allemaal in Duitsland moeten worden behandeld, omdat eventuele overtredingen daar zijn begaan. Maar de rechter oordeelde dat de ingediende klachten ook betrekking hebben op Amerikaanse wetgeving en dat de kwestie dan ook in de VS voor de rechter dient te komen.

De rechter ging evenmin mee in een poging van Volkswagen om claims tegen voormalig topman Martin Winterkorn van tafel te krijgen. Volgens de gedupeerden wist hij van de fraude, maar prees hij toch de certificaten van aandelen aan waar Amerikaanse beleggers in kunnen handelen. Volkswagen stelde dat daarvoor geen bewijs is, maar de rechter laat de zaak wel voorkomen.

Volkswagen bereikte eerder al overeenstemming over een schikking met de Amerikaanse autoriteiten in verband met het dieselschandaal. Het bedrijf betaalt bijna 20 miljard dollar aan boetes en schadevergoedingen aan gedupeerde automobilisten en dealers. Ook elders in de wereld lopen procedures die nog flink in de papieren kunnen lopen.