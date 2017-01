Slideshow

'SaveDrivePod' voorkomt smartphonegebruik Antwoord op vraag minister Schultz

Dat smartphonegebruik achter het stuur gevaarlijk is, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Deze SaveDRivePod, een klein apparaatje dat in de auto wordt gemonteerd, zou het tegen kunnen gaan.

In november trok minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de spreekwoordelijke bel. Ze vroeg destijds aan telecombedrijven of er een technisch haalbare oplossing zou zijn om smartphonegebruik achter het stuur te verminderen. De SaveDrivePod, waar de Telegraaf vanmorgen over bericht, doet dat, al is het niet op de manier waar de minister toen naar zocht. In plaats van de telefoonfucties compleet over te nemen, blokkeert het miniscule apparaatje de telefoon zodra gedetecteerd wordt dat de auto in beweging is. Dat signaal wordt middels bluetooth opgevangen door een speciale app, waarna alleen handsfree bellen en het tonen van navigatie-instructies nog mogelijk is.

Omdat er vrijwel niemand is die zichzelf de beperkingen van de SafeDrivePod op wil leggen, richt het bedrijf zich vooral op werkgevers en fleetmanagers. ";Het belangrijkste van het hele concept: je baas. Hij krijgt een mailtje als je de app hebt uitgezet op je telefoon. De baas heeft met jou een afspraak zodat je veilig thuis komt, en de auto ook!", lezen we op de website van het bedrijf.

Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland zijn volgens de Telegraaf enthousiast over de vinding. Een groot gedeelte van de aanzienlijk toegenomen hoeveelheid ongelukken wordt toegeschreven aan het telefoongebruik achter het stuur. Omdat de SafeDrivePod nauwelijks te omzeilen is en meteen de alarmbellen laat afgaan als dat toch gebeurt, is het systeem in ieder geval waterdicht. Vind jij het een goed idee? We zijn benieuwd!