Samsung mag autonoom testen in Californië Telefoonbouwers rivaliseren ook op de weg

Samsung heeft toestemming om in Californië op de openbare weg te testen met zelfrijdende auto’s. Het Zuid-Koreaanse bedrijf gaat daarmee z'n grote rivaal Apple achterna.

Samsung kreeg eerder al toestemming om te testen in thuisland Zuid-Korea en maakt nu dus de oversteek naar de VS. Het bedrijf wil tegenover persbureau Reuters niet loslaten wat het exact gaat testen aan de Amerikaanse westkust, maar in Zuid-Korea zou het bedrijf zich bezighouden met systemen die de auto ook onder slechte weersomstandigheden binnen de lijntjes houdt.

Overigens heeft Samsung net als Apple aangegeven dat het niet ambieert een autobouwer te worden, maar in plaats daarvan de techniek die autonoom rijden mogelijk maakt, in huis wil hebben. Techbedrijven als dit willen graag een graantje meepikken als het om 'connected driving' gaat. Er zijn overigens wel auto's met het Samsung-merklogo, maar dat zijn producten van Renault Samsung Motors en auto's die veelal elders op de wereld als Renault door het leven gaan. Het bedrijf dat nu in Californië de weg op gaat, is Samsung Electronics, de elektronicagigant achter de smartphones. Opmerkelijk is dat dat bedrijf naar verluidt geen Samsungs, maar Hyundai's gebruikt om de tests uit te voeren. Onder meer de Ioniq (foto) zou opgesteld staan.