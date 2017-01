Slideshow

Samsung komt met efficiënte EV-accu Snelladen en 'tot 600 km'

Samsungs batterij-afdeling SDI heeft op de NAIAS in Detroit een accupakket gelanceerd dat elektrische auto’s aan een grote actieradius zou moeten helpen.

De nieuwe batterij zou EV's in een toepasbare uitvoering aan een actieradius van 600 km moeten kunnen helpen. Omdat de accu geschikt is voor snelladen, zou de auto in 20 minuten weer voor 80 procent gevuld moeten zijn, genoeg om opnieuw 500 km af te leggen. Samsung heeft het daarbij overigens nog niet over een concrete hoeveelheid kWh's. De auto-accu's zullen in Samsungs nieuwe fabriek in Hongarije worden geproduceerd om verkocht te worden aan verschillende autofabrikanten. Samsung is op dit moment goed voor de productie van 11,5 procent van de lithium-ion-accupakketten die in elektrische auto's en plug-in hybrides worden gemonteerd.

De massaproductie van de veelbelovende accu moet in 2021 van start gaan. Rond diezelfde tijd verschijnen de elektrische modellen die bij onder mer Ford en Volkswagen het roer om moeten gooien, op de weg. Samsung wil daar natuurlijk maximaal van meeprofiteren: ";Door vooruitstrevende technieken aan te bieden en producten te leveren die in lijn zijn met de actuele wensen van autofabrikanten, willen we bijdragen aan een wereldwijde snelle adoptie van de EV", stelt Executive Vice President Sehwoong Jeong.