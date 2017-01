Slideshow

Russische automarkt op treurige diepte 11 procent gezakt te opzichte van 2015

Het is niet al te best gesteld met de Russische automarkt, en dat is nog zwak uitgedrukt. De autoverkopen bleven in 2016 11 procent achter bij die van 2015.

In 2015 lagen de autoverkopen al zo'n 25 procent lager dan die van 2014, maar dat het nog veel erger kan, werd in 2016 bewezen. In totaal werden 1.425.721 nieuwe auto's verkocht. Zo op het eerste gezicht een enorm aantal, maar wel 11 procent minder dan wat er een jaar eerder aan de man werd gebracht,

Dat blijkt uit cijfers van de Association of European Businesses (AEB). Toch lijkt het ergste nu écht voorbij. In november werden in Rusland 0,6 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde maand in 2015 en in december vonden 1 procent minder auto's een eigenaar dan in december 2015. Alsnog een daling, maar stukken minder erg dan de dubbele rode cijfers die achtereenvolgens in de eerste negen maanden van 2016 werden geschreven. AEB verwacht dat er dit jaar 4 procent meer auto's worden verkocht dan in 2016.

Lada is opnieuw het meest populaire merk in Rusland. In 2016 verkocht AvtoVaz 266.296 auto's in Rusland. Daarmee zag het concern zijn verkopen met 1 procent dalen ten opzichte van 2015. Op twee vinden we Hyundai met 145.254 verkochte auto's, een daling van liefst 10 procent vergeleken met het jaar ervoor. Plek drie is voor Renault met 117.230 verkochte auto's (-3 procent). Plek vier en vijf gaan naar Toyota (94.568, -4 procent) en Volkswagen (74.221 stuks, -5 procent). De grootste dalers zijn Chevrolet (-39 procent), Datsun (-41 procent), Mitsubishi (-53 procent) en Honda (-62 procent). Daar moeten we bij vermelden dat Honda en Mitsubishi ook niet meer actief zijn in Rusland.

De best verkochte auto was in Rusland de Hyundai Solaris, gevolgd door de Lada Granta op plek twee en de Kia Rio op de derde plek. Plek vier tot en met tien zijn voor achtereenvolgens de Lada Vesta, Volkswagen Polo, Renault Duster, Toyota RAV4, Chevrolet Niva, Renault Logan en Lada Largus.