Ruimtelijk: nieuwe Opel Insignia Sports Tourer Veelvraat slankt af

Stationwagens die vormgegeven zijn volgens het principe ‘vorm volgt functie’ behoren al jaren tot het verleden. Opel bewijst met de Insignia Sports Tourer dat lifestyle-design en een stevig laadruim prima gecombineerd kunnen worden.

In de laatste weken van 2016 doken plotsklaps foto's op van de Insignia Sports Tourer. De stationversie van de tweede generatie Opel Insignia werd in de Verenigde Staten betrapttijdens het draaien van een televisiecommercial. Nu is het moment daar dat de Opel zélf het doek van de nieuwe Insignia Sports Tourer trekt.

Net als bij de reeds bekende Insignia Grand Sport het geval is, groeit de wielbasis van de nieuwe, bijna vijf meter lange Sports Tourer aanzienlijk ten opzichte van zijn voorganger. Voortaan huisvest de ruimtelijke Insignia 2,83 meter tussen de wielen, ruim 9 centimeter meer dan we tot op heden gewend zijn. Een deel van die centimeters komt ten goede aan de ruimte achter de achterbank. Het laadruim van de Insignia Sports Tourer is een kleine tien centimeter in de diepte toegenomen. Dat resulteert samen met de extra centimeters tussen de wielkasten in zo'n 100 liter extra bergruimte ten opzichte van de uitgaande Insignia Sports Tourer.

Met de elektrisch neerklapbare achterbank plat, deelbaar in de verhouding 40:20:40, kan zelfs 1.640 liter aan spul meegezeuld worden. Om de voorkomen dat losse spullen bij een stevige drempel rondvliegen, heeft Opel het FlexOrganizer Pack bedacht. Dit omvat zaken als schuifrails en netjes om je losse grut mee vast te zetten. Ondanks de extra centimeters legt de Sports Tourer net als de Grand Tourer, overigens de enige anders carrosserievariant van de Insignia, tot zo'n 200 kilo af. De techniek van de Sports Tourer komt uiteraard overeen met die van de al bekende hatchback. Welke motoren naar ons land komen, zal nog moeten blijken.

Opel gaat prat op de kleinere afstand tussen het eind van de achterbumper en het begin van de daadwerkelijke bagageruimte, iets dat het inladen uiteraard vereenvoudigd. Daar komt bij dat de achterklep in combinatie met Keyless Open te openen is door een schoppende beweging onder de achterbumper te maken. Die boodschappentas hoeft dus niet meer op de grond te staan. Om zinloos wapperen met je been te voorkomen, geeft een op de grond geprojecteerd silhouet van de auto exact aan waar je op moet mikken. Om te voorkomen dat de achterklep bij het openen tegen een obstakel aankomt, denk aan het lage dak van een parkeergarage, is in te stellen tot hoe ver de klep zich opent.

De Sports Tourer krijgt net als hatchbackbroer Grand Sports een opmerkelijk vormgegeven D-stijl mee. Waar de chroomstrip op de Grand Sport de vorm van de zijruiten volgt, loopt het ornament bij de Sports Tourer voorbij de zijruiten omlaag door naar de achterlichtunits. De strip loopt optisch door in de achterlichtunits. Opel weet zo op vaardige wijze de illusie te wekken dat de achterkant minder recht afloopt dan hij daadwerkelijk doet. De achterlichten zijn, in tegenstelling tot bij de vorige Sports Tourer, niet meer volledig in de achterklep gemonteerd. Daarmee voorkomt Opel het monteren van een tweede set achterlichtunits voor als de klep geopend is.

Liefhebbers van uitstapjes naar minder goed begaanbare contreien, kunnen zich verheugen op de komst van een nieuwe Country Tourer. De toevoeging van deze opgehoogde en van kunststof wielkastranden voorziene vierwielaangedreven Sports Tourer is inmiddels door Opel bevestigd. De wereld van dergelijke offroadversies is dankzij de komst van auto's als de Mercedes-Benz E-klasse All Terrain, Volkswagen Golf Variant Alltrack en Ford Fiesta Active namelijk dichter bevolkt dan ooit Daar pikt Opel ongetwijfeld graag een graantje van mee. De orderboeken voor de Sports Tourer openen zich spoedig.

