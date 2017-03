Slideshow

RUF brengt eerbetoon aan CTR 720 pk voor koolstofvezel retro-911

RUF heeft ter ere van de dertig jaar oude CTR 'Yellowbird' de auto nieuw leven ingeblazen. Op een volledig eigentijdse manier welteverstaan.

Het was tot op het laatste moment een verrassing war RUF mee op de proppen zou komen in Genève, maar nu is het doek eraf. Het Duitse bedrijf brengt een eigentijds eerbetoon aan hun eigen CTR Yellowbird uit 1987.



De volledig uit koolstofvezel opgetrokken koets is niet te miskennen als een iets gemoderniseerde versie van de originele CTR. De tijd heeft niet stilgestaan, want achterin vinden we een maar liefst 720 pk en 880 Nm sterke biturbo 3,6-liter zes-in-lijn. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak. Dankzij de extra lichte carrosserie weegt het geheel maar 1.200 kilo, wat resulteert in een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h die maar 3,5 seconden in beslag neemt. In 9 seconden staat er 200 km/h op de teller.



Het onderstel van de CTR is volledig door RUF zelf ontwikkeld. Om de krachten te beteugelen beschikt de auto over dubbele whishbones en gigantische keramische remmen voor en achter. De CTR staat op 19-inch wielen. RUF meldt dat er vanaf begin volgend jaar maar 30 exemplaren van deze retro krachtpatser gebouwd zullen worden. Wat het hele feest moet kosten, wordt nog niet vermeld.