Round-up: Negen elektrische nieuwkomers Radicale veranderingen op komst

Een overzicht van negen behoorlijk realistische én tamelijk absurde creaties die op de IAA te bewonderen zijn. Stuk voor stuk volledig elektrisch, want dat is waar de focus ligt.

Nu het stof na al het beursgeweld op de IAA in Frankfurt weer een beetje is neergedaald, maken we aan de hand van onderstaand overzichtje op wat we de komende jaren allemaal kunnen verwachten op het gebied van elektrische auto's. En hoewel het in sommige gevallen slechts verre toekomstmuziek betreft, kun je – als je een beetje door je oogwimpers gluurt – wel vast enkele voorzichtige contouren zien van de voertuigen die ons straatbeeld binnen afzienbare tijd zullen kleuren.

BMW i Vision Dynamics

Vermogen: n.n.b.

Accucapaciteit: n.n.b.

Actieradius: 600 km

Komt: vóór 2025

De i Vision Dynamics blikt vooruit op een elektrisch i-model tussen de i3 en de i8 in. In 2025 wil BMW in totaal 25 geëlektrificeerde modellen aanbieden, waarvan er 12 volledig elektrisch moeten zijn.

Mercedes-Benz EQA Concept

Vermogen: 272 pk

Accucapaciteit: 60 kWh

Actieradius: 400 km

Komt: 2020

De EQA is de voorbode van een elektrische hatchback van A-klasse-formaat. Dat wordt de tweede productie-Benz onder het EQ-label, eerst verschijnt de grotere EQE.

Renault Symbioz

Vermogen: 681 pk

Accucapaciteit: 72 kWh

Actieradius: 'Meer dan 500 km, onder realistische omstandigheden'

Komt: voorlopig niet

De Renault Symbioz is weliswaar elektrisch, maar dat is niet de speerpunt van het concept. Renault wil in plaats daarvan aantonen in hoeverre een auto aan een huishouden kan worden gekoppeld.

Borgward Isabella

Vermogen: 300 pk

Accucapaciteit: n.n.b.

Actieradius: n.n.b.

Komt: n.n.b.

Het herboren Borgward is al actief in China, maar wil op termijn ook in Europa zaken gaan doen. Om zichzelf op de kaart te zetten, presenteert het merk in Frankfurt deze wulps gelijnde Isabella.

Thunder Power SUV Concept

Vermogen: 584 pk

Accucapaciteit: 125 kWh

Actieradius: 650 km

Komt: n.n.b.

De exotische lijnen van deze SUV Concept zijn afkomstig uit Milaan en daar zijn ze maar wat trots op bij Thunder Power. Misschien ook even bij de Italianen shoppen voor een fatsoenlijke merknaam?

Honda Urban EV Concept

Vermogen: n.n.b.

Accucapaciteit: n.n.b.

Actieradius: n.n.b.

Komt: 2019

Er is op een voorzichtige productiedatum na eigenlijk helemaal niets bekend over de Honda Urban EV. Toch is deze ultiem coole retro-elektrohatch dit jaar wat ons betreft de winnaar van de show.

Smart Vision EQ Concept

Vermogen: n.n.b.

Accucapaciteit: 30 kWh

Actieradius: n.n.b.

Komt: waarschijnlijk nooit

Dit moet wel een nachtmerrie voor de echte petrolhead zijn: een vol-elektrisch ding op vier wielen zonder stuurwiel dat je ook nog eens geheel autonoom naar je bestemming rijdt. Brrr…

Mini Electric Concept

Vermogen: n.n.b.

Accucapaciteit: n.n.b.

Actieradius: n.n.b.

Komt: in 2019

Een voorbode van de volledig elektrische Mini die in 2019 onze kant op moet komen. Met zijn frivole designelementen in combinatie met stoere wielen en spoilers wordt dit een echte publiekslieveling.

Wey XEV Concept

Vermogen: n.n.b.

Accucapaciteit: n.n.b.

Actieradius: 530 km

Komt: waarschijnlijk nooit

Hoewel er nauwelijks iets bekend is over de techniek van de XEV, laat Wey weten dat er twee elektromotoren aan boord zijn en dat autonoom rijden op niveau 4 tot de mogelijkheden behoort.