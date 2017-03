Slideshow

Ronderecord voor Lamborghini Huracán Performante Allersnelste tijd op Nürburgring

De meest extreme Lamborghini Huracán, de extra lichte Performante, heeft een nieuwe recordtijd neergezet op de Nürburgring.

Het oude record, in handen van de Porsche 918 Spyder, is met net geen vijf seconden verschil gesneuveld. De Lamborghini zette een tijd neer van 6 minuten en 52,01 seconden. Daarmee is het de snelste productieauto ooit op het wereldberoemde circuit. Alleen de Radical SR8 LM was ooit sneller (6:48), maar dat record bracht discussies teweeg over het al dan niet thuishoren in het rijtje van de straatlegale productieauto's.



De tijd werd al op 5 oktober 2016 geklokt, met testcoureur Marco Mapelli achter het stuur. Lamborghini kreeg aan het einde van de middag, na het sluiten van de baan voor overig verkeer, nog een kwartiertje om met de Huracán Performante de baan op te gaan, en pakte het record.



De reden dat Lamborghini juist nu pas met dit nieuws komt, lijkt de aanstaande onthulling van de Performante-versie te zijn. Op de Autosalon van Genève doet Lamborghini komende dinsdag alle details uit de doeken van deze bizar snelle auto. We weten al dat de auto zo'n 100 kilo lichter is dan de gewone Huracán en dat er aan de aerodynamica, het onderstel en het motorblok is gesleuteld. Met succes, zo blijkt nu.

