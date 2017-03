Slideshow

Rolls-Royce Wraith 'Inspired by British Music' Negen unieke exemplaren

Rolls-Royce komt met negen unieke exemplaren van de Wraith. De serie heet ‘inspired by British Music’ en is dat in feite ook, want verschillende Britse muzieklegendes zijn betrokken bij de ontwikkeling van de auto’s.

De auto's kwamen tot stand in samenwerking met Roger Daltrey van The Who, Sir Ray Davies van The Kinks, Francis Rossi van Status Quo, Nick Mason van Pink Floyd en Giles Martin, zoon van Sir George Martin, de producer van The Beatles.

Iedere 'Inspired by British Music'-Rolls draagt vanbinnen en vanbuiten een unieke aankleding mee. Een in het logo gegrafeerde naam van de betreffende beroemdheid, opvallende beschilderingen, bijzondere bekledingssoorten en nog talloze andere verwijzingen naar de genoemde artiesten zorgen voor auto's die onweerstaanbaar zijn voor gefortuneerde fans. Dat hopen we althans, want een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen die uiteraard door de bewuste Britse grootheden zijn geselecteerd. De getoonde auto is met z'n geruite motorkap en de opvallende blauwe vogel die op verschillende plekken terugkomt een rijdend eerbetoon aan The Who's album 'Tommy'.