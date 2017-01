Slideshow

Rolls Royce Phantom zwaait af One-off markeert einde zevende generatie

De Rolls Royce Phantom VII, de auto waarmee Rolls Royce in 2003 een nieuwe weg insloeg, is niet meer. De allerlaatste is van de band gerold en is volledig uniek uitgevoerd.

Toen BMW begin deze eeuw het iconische Rolls Royce overnam van Volkswagen, begon er een nieuw hoofdstuk voor het Britse merk. Het eerste resultaat van de kruisbestuiving was de imposante Phantom, die in 2003 leverbaar werd. De mastodont heeft het - mede dankzij wat bijpuntsessies - maar liefst 14 jaar volgehouden. Nu is het toch echt tijd voor een nieuwe, achtste generatie en nemen we afscheid van de auto die Rolls Royce weer op de kaart zette.



Het allerlaatste exemplaar betreft een extra lange (net geen 6,1 meter), donkerblauwe Phantom die is overgoten met maritieme details. In de houten afwerking in het interieur is een schip en de zee te zien, de klokken doen denken aan exemplaren die je in een stuurhut tegenkomt. De Phantom is zo uitgevoerd op verzoek van een verzamelaar, die de auto in ontvangst mag nemen. Ga er maar van uit dat de beste man/vrouw er minimaal een miljoen voor over had; dat is wat de meeste one-off Phantoms opbrengen.



Met het verdwijnen van de Phantom VII richten we onze blik op de volgende generatie. De laatste keer dat we die auto zagen, zorgde een stevige laag camouflage er helaas nog voor dat de details nog onduidelijk blijven. Wel lijkt het erop dat de nieuwe Phantom een stuk ranker en, dankzij een aluminium spaceframe, lichter wordt. De nieuwe Phantom laat waarschijnlijk nog tot volgend jaar op zich wachten. Ondertussen is het wachten ook op de eerste SUV van Rolls Royce, die tot op heden als Cullinan door het leven gaat.