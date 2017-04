Slideshow

Rit met gele auto's als reactie op vandalen Britse autoliefhebbers steunen Corsa-rijder

In januari werd de gele Vauxhall Corsa van ene Peter Maddox (84) vernield. De reden: de knalgele auto zou het uitzicht op het historische dorpje Bibury, de woonplaats van Maddox, verpesten. Als reactie reed er dit weekend een groep van 100 knalgele auto door het plaatsje.

Met het woord 'move' op de motorkap gekrast, twee ingeslagen ramen en krassen op ieder paneel zat meneer Maddox begin dit jaar opgescheept met een schade van 6.000 pond. De boodschap was duidelijk: zijn knalgele auto moest na drie jaar uit het historische plaatsje verdwijnen. Als reactie en steunbetuiging aan Maddox besloot een groep autoliefhebbers uit het gehele land dit weekend naar Bibury te trekken. Dat leverde een bijzondere verzameling auto's op. Van Porsches tot Panda's en van Lamborghini's tot Volvo's 66, alles wat geel is, was present. Maddox is naar verluidt erg blij met de steunbetuiging, maar verplaatst zich inmiddels naar verluidt toch in een grijze auto.

Het huis van meneer Maddox maakt onderdeel uit van het 14e-eeuwse Arlington Row, de oudste bewoonde huizen in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2015 klagen toeristen regelmatig over de 'lelijke' gele auto die het uitzicht op het dorp zou verpesten, meldt The Telegraph.