Rinspeed Oasis naar Genève Opnieuw geen wereldprimeur voor 'thuisbeurs'

Rinspeed, het Zwitserse bedrijf dat steevast een knotsgekke concept-car meeneemt naar de Autosalon van Genève, pronkt er dit jaar met de Oasis. Daarmee gaat de wereldprimeur van het bedrijf voor de tweede keer aan de Palexpo-hallen voorbij.

De Oasis stond namelijk eerder dit jaar al op de Consumer Electronics Show in Las Vegas te pronken. Ook Rinspeeds aandachttrekker van vorig jaar, de Ʃtos, werd op de techbeurs in Nevada onthuld. Er lijkt dus een trend te ontstaan ten nadele van de Autosalon van Genève, waarbij opnieuw wordt onderstreept hoe belangrijk de CES in korte tijd is geworden. Ook een grote autobouwer als Fiat Chrysler Automobiles verkoos dit jaar de CES boven diens belangrijkste Amerikaanse concurrent, de Detroit Motor Show.

De Rinspeed Oasis is een soort rijdende woonkamer die Rinspeeds visie op autonoom rijden laat zien. Voor het huiselijke gevoel is er zelfs een voortuin aanwezig; er groeien daadwerkelijk plantjes op wat we normaal gesproken het dashboard noemen. De Oasis heeft een extreem kleine draaicircel en zit boordevol 'connected'-technieken die het leven moeten vereenvoudigen. Zo laat de auto je het bijvoorbeeld weten als vrienden of bekenden een bepaald restaurant een goede recensie hebben gegeven. Zelf reserveren is vervolgens met een aanraking van het scherm geregeld. Ook kan de auto de buitenwereld laten weten dat hij momenteel niet wordt gebruikt, zodat ook anderen hem kunnen inzetten. Helemaal klaar voor de toekomst dus, maar zoals we van Rinspeed gewend zijn nog niet helemaal realistisch.