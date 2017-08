Slideshow

'Rijhulpsystemen liever niet in rijexamen' In rijles zijn hulpmiddelen wél gewenst

Rijassistentiesystemen zijn een heikel punt in de wereld van rijschoolhouders en rijinstructeurs. Moeten leerlingen deze hulpmiddelen wél, of juist niet gebruiken? Een enquête biedt voorlopig duidelijkheid: de instructeurs willen ze wél aanleren, maar níet in het examen terugzien.

Bij de enquête, die een initiatief is van verkeerspro.nl, gaf 78 procent van de ondervraagde rij-instructeurs 'ja' als antwoord op de vraag of cursisten moeten leren omgaan met Advanced Drivers Assistance Systems. Opvallend is daarbij dat juist oudere rij-instructeurs hier voorstander van lijken te zijn. Als argument noemen de deelnemers het feit dat dit soort systemen steeds vaker voorkomen en dat het belangrijk is dat nieuwe bestuurders er goed mee om kunnen gaan. Tegenargumenten zijn dat een leerling al genoeg moet leren en waarschijnlijk aanvankelijk in een oudere auto zonder moderne hulpmiddelen zal rijden.

Als echter de vraag wordt gesteld of de kennis over dit soort systemen getoetst moet worden in het praktijkexamen, zegt 61 procent 'nee'. Een belangrijk argument is dat nog lang niet iedere (les)auto met de systemen is uitgerust.

Onder 'ADAS' worden systemen als rijbaanassistentie, automatische noodremsystemen en dodehoeksensoren verstaan.