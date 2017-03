Slideshow

Rijdt hier de Mercedes-AMG GT4? Mysterieuze vierdeurs met veel CLS-trekjes

We kregen van onze spionagefotograaf deze foto's van een mysterieuze Mercedes toegestuurd. Is dit het eerste teken van leven van de AMG GT4?

Pak je vergrootglas er maar bij, want deze foto's vereisen het nodige speurwerk. We zien namelijk een auto die toch wel heel veel wegheeft van de komende CLS-opvolger, maar op een aantal punten lijkt het toch om een andere auto te gaan. Zo zien we bijvoorbeeld dat de C-stijl een stuk abrupter eindigt, de achterruit minder hoog is en de achterlichten ook een stuk breder zijn. Als we naar de neus kijken, ziet het ernaar uit dat de motorkap hoger is en de auto een iets meer gedrongen postuur heeft.



Wanneer we de gecamoufleerde auto vergelijken met de AMG GT Concept die onlangs werd onthuld, dan zien we dat de achterlichten daar inderdaad veel van weg hebben. Toch is de daklijn niet zo gestrekt en is ook de C-stijl compleet anders. Het LB-kenteken kennen we wel van Mercedes-AMG, dus dat lijkt in combinatie met de dikke uitlaten en de grote remschijven te bevestigen dat het hier inderdaad om een auto uit die stal gaat.



Ervan uitgaande dat het dus om de GT4 gaat, hebben we hier voor het eerst zicht op de Porsche Panamera-concurrent van Mercedes. De conceptauto blikte al vooruit op een hybride aandrijflijn, waarmee de vierdeurs ongetwijfeld een enorme krachtpatser wordt. In de conceptauto was de 4,0-liter biturbo V8 met medewerking van een elektromotor goed voor 805 pk. We hopen snel meer te zien van deze auto.