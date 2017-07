Slideshow

Resultaat Hyundai valt tegen Raketafweersysteem zorgt voor dip

Hyundai Motor heeft in het tweede kwartaal van 2017 de kleinste winst in vijf jaar tijd behaald. Raketafweersysteem THAAD lijkt daar een belangrijke oorzaak van.

Door dat Amerikaanse systeem (Terminal High Altitude Area Defense), dat recent in Zuid-Korea is opgezet als reactie op de dreiging uit Noord-Korea, worden veel Koreaanse producten in China geboycot. China ziet THAAD als een bedreiging en daar wordt door de bevolking massaal op gereageerd. Ook de auto's van Hyundai moeten het ontgelden. Aangezien China voor het merk de belangrijkste afzetmarkt is, is de afnemende vraag duidelijk terug te zien in de cijfers, meldt Reuters.

Ook in de Verenigde Staten, de op één na belangrijkste afzetmarkt van Hyundai, blijft de vraag achter bij de verwachtingen. Reuters noemt de populariteit van SUV's als reden, waardoor de verkopen van de van oudsher populaire sedans Sonata en de Azera (een auto die eerder deze week ook al ter sprake kwam in dit kader) teruglopen.

Hyundai's resultaat komt door de tegenslagen uit op ruim 729 miljoen dollar, ongeveer de helft van dat van het tweede kwartaal van 2016. Hyundai hoopt dat onder meer de nieuwe Kona het tij kan keren.

Overigens moeten Hyundai en Kia in dit verhaal niet op één hoop worden gegooid: Kia Motors is in dezen een apart bedrijf. Samen behoren de merken tot de vijf grootste autobouwers ter wereld.