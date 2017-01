Slideshow

Renault Twizy als open source platform Ontwikkelen kan goedkoper

Renault kondigt in Las Vegas aan dat het aangepaste versie van de Twizy beschikbaar stelt als 'open source platform' aan derden.

Renault heeft POM wereldkundig gemaakt, een op de kleine elektrische Twizy gebaseerde auto zonder carrosserie die gebruikt kan worden door start-ups, laboratoria, consumenten en onderzoekers. Het feit dat ook de software van de aangepaste Twizy vrij toegankelijk is, maakt het voor derden mogelijk de software aan te passen om zo een 'eigen EV' te krijgen. Het bedrijf OSVehicle is ingevlogen om de Twizy om te toveren in een vrij toegankelijk 'platform'.

OSVehicle is samen met Renault van mening dat het beschikbaar stellen van dergelijke techniek ervoor kan zorgen dat het ontwikkelen van nieuwe technieken en innovaties stukken goedkoper kan worden. In feite kan iedereen zo iets nieuws ontwikkelen. De van de Twizy afgeleide POM is volgens Renault zelfs gereed om omgetoverd te worden in een autonome auto. Beeldmateriaal van de POM is helaas nog niet vrijgegeven. Wel weten we dat POM, net als de Twizy, beschikbaar komt als 45- en als 80-versie waarbij het getal de topsnelheid aangeeft.