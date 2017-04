Slideshow

Renault toont F1-auto van de toekomst RS 2027 Vision blikt tien jaar vooruit

Renault heeft in Shanghai laten zien welke kant het de Formule 1 graag op ziet gaan. Dat doen ze met de spectaculaire RS 2027 Vision Concept.

Renault houdt zich druk bezig met de Formule 1. Naast het eigen F1-team levert het ook de nodige techniek voor andere teams, waaronder Red Bull Racing waar 'onze' Max Verstappen voor rijdt. In de Formule 1 wordt er uiteraard altijd gezocht naar snelle verbetering, maar Renault kijkt alvast maar liefst tien jaar vooruit.



De RS 2027 Vision is duidelijk herkenbaar als een F1-auto, maar een aantal zaken zijn grondig anders. Zo is de auto een stuk platter van vorm en heeft de coureur een dak boven zijn hoofd. Een glazen koepel - die haast doet denken aan die van een straaljager - beschermt de rijder tegen de elementen.



Dat betekent niet dat we minder zien van de coureur, want als het aan Renault ligt, zien we juist meer. Zo zijn de zijkanten van het op maat 3D-geprinte zitgedeelte transparant, waardoor de handelingen van de coureur duidelijker te zien zijn. Ook een transparante helm moet de toeschouwer meer te zien geven. Grappig ontwerpdetail is verder de ledverlichting in de neus, waarin we dezelfde vorm herkennen als bij gewone straategale Renaults.



Qua aandrijflijn is de uiterlijk 600 kilo wegende auto een verdere doorontwikkeling van wat we nu al kennen uit de Formule 1. Een 680 pk sterke V6 zorgt voor de basiskracht en wordt in de 2027 Vision ondersteund door twee elektromotoren. Die zorgen voor een gecombineerd vermogen van 1.360 pk, dat via alle vier de wielen op het asfalt wordt afgevuurd.