Renault teast Mégane RS Cadeautje voor Facebook-volgers

Renault heeft iets te vieren: de Facebookpagina van Renault Sport heeft een miljoen ‘likers’. Als beloning laat het Franse merk vast de volgende Mégane RS doorschemeren.

Veel is er helaas niet te zien. De RS staat namelijk nog onder een doek, wat de redelijk subtiele verschillen met de reguliere Mégane nog minder zichtbaar maakt. Wel is de kenmerkende dagrijverlichting in 'blokjesmotief' zichtbaar. De eigenwijze verlichting is nu al terug te vinden op de Clio RS en maakt de snelste Renaults in het donker direct herkenbaar.

Omdat de vorige Mégane RS in z'n sterkste vorm 275 pk produceerde en de cijfers in dit segment nog altijd record na record breken, lijkt een vermogen van rond de 300 pk in het verschiet te liggen voor het nieuwe model. Om dat voor elkaar te krijgen, komt Renault met een nieuwe turbo-viercilinder op de proppen. Op dit moment is de sterkste Mégane de 205 pk sterke GT.

