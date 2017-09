Slideshow

Renault Symbioz concept naar IAA Zo rijden we in 2030

Renault plaagt ruim een week voor de IAA Frankfurt losbarst alvast met een conceptcar die daar onthuld gaat worden. Om te beginnen met de naam: Symbioz.

De Renault Symbioz is een conceptcar die op de IAA van Frankfurt, die volgende week begint, een kijkje biedt op de manier waarop Renault de toekomst in 2030 ziet. Rond de tijd dat Madonna into the groove achter haar rollator bloeddruktabletjes afhaalt, functioneren auto's in harmonieuze, permanente interactie met hun omgeving, infrastructuur en het digitale leven van hun gebruikers. Dat verklaart ook de naam: sumbiõsisis Grieks voor 'samenlevend' en de z aan het einde refereert aan de Z.E.-reeks. Want het zal niemand verbazen dat ook deze concept elektrisch is aangedreven.

De Symbioz is ingegeven door ecologische en infrastructurele uitdagingen die in het verschiet liggen, rekening houdend met onze eigen behoeften aan mobiliteit en lifestyle. Dat klinkt allemaal nogal zweverig en vaag, maar in Frankfurt vertelt Renault alle ins en outs van deze concept. AutoWeek heeft hem inmiddels gezien en gefilmd en sprak uitgebreid met de makers, onder wie Laurens van den Acker. De video daarvan verschijnt volgende week op deze site, het uitvoerige verhaal staat in AutoWeek 37, die woensdag 13 september verschijnt.